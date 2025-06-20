Giresun’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte il genelinde 68 bin 410 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

2 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle sona erdi. İl genelinde 347 okulda eğitim öğretim gören 8 bin 470 okul öncesi, 19 bin 439 ilkokul, 18 bin 589 ortaokul, 19 bin 298 lise ve 2 bin 614 açık öğretim olmak üzere toplam 68 bin 410 öğrenci, son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline girdi.

Ayrıca il genelinde 32 anaokulu, 110 ilkokul, 5 özel eğitim 1’inci kademe okulu, 106 ortaokul, 6 özel 3’üncü kademe ortaokul, 32 akademik lise, 53 meslek lisesi ve 3 özel eğitim 3’üncü kademe okulu olmak üzere toplam 347 okulda 6 bin 250 öğretmen görev yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.