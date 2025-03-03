Mersin Büyükşehir Belediyesi, gök olaylarını yakından takip eden Mersinlilere adeta görsel şölen yaşattı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, ‘Gezegen Geçit Töreni’ için gökyüzü gözlem etkinliği düzenledi. Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn’ün 15 yıl boyunca son kez bir araya gelmesini fırsat bilen astronomlar, çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Gün batımından hemen sonra gerçekleşen ve Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn’ün kısa bir süreliğine aynı anda görülebileceği bu olay, 2040 yılına kadar son kez yaşandı. Gezegen geçidi gözlem etkinliğinde astronomlar; ’Güneş Sistemi ve Gezegen Geçidi Sunumu’ gerçekleştirdi. Işık kirliliği nedeniyle Mersin’den Venüs, Mars ve Jüpiter gözlemlenirken, katılımcılar takımyıldızlarını görme şansı da yakaladı.

"Venüs, Jüpiter ve Mars’ı gözlemleme şansını elde ettik"

Gezegen geçit töreninin 1 aydır yaşandığını ve gök olayında 7 gezegenin hizalandığını söyleyen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde uzman astronom Yonca Karaca, "Biz de bu görsel şölene kayıtsız kalamadık ve gözlem etkinliği düzenledik. Program kapsamında Venüs, Jüpiter ve Mars gezegenini gözlemledik. Satürn gezegenini battığı için Merkür, Uranüs ve Neptün gezegenlerini ise şehir ışıklarından dolayı gözlemleyemedik ama diğer 3 gezegeni gözlemleme şansını elde ettik" dedi. Etkinliğin dolu dolu geçtiğini söyleyen Karaca, "Katılım büyük ve ilgi çok fazla. Ziyaretçilerimizin de memnun kaldığını umuyoruz. Bize geri dönüşler çok güzel. Biz merkez olarak düzenli olarak gece gözlem etkinliklerine devam ediyoruz. Gece gözlem etkinliklerimiz için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz" diye konuştu.

Aileler de çocuklarda hayran kaldı

Etkinliğe kızı ile birlikte geldiğini söyleyen Gürkan Tersiz, "Etkinliği Büyükşehir Belediyesi sayfasında gördük, merakla buraya geldik. Kızım da çok ilgili, özellikle Mercan’ın bütün etkinliklerine katılmaya çalışıyor. Gayet memnunuz, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Gezegenleri bu kadar yakından görmenin heyecan verici olduğunu söyleyen Tersiz, "Kızımda da aynı heyecanı gördüğüm için ayrı bir mutluluk tattım bugün. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklar Gezegen Geçit Töreninde hayranlıklarını gizleyemedi

Etkinliğin çok güzel olduğunu söyleyen Muhammed Ali Polat, "Teleskopla baktım, çok heyecanlı bir şeydi. Venüs’ü gördük güzeldi" dedi. Ada Altunalp ise "Burada gezegen sıralanmasını izlemeye geldik. Çok güzel görünüyordu, hilal şeklindeydi. Venüs’ü teleskopla ilk defa gördüm, çok güzel görünüyordu ve çok parlaktı" diyerek, çok beğendiğini ifade etti.