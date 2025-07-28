Adıyaman’ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gerger ilçesi yakınlarında meydana gelen orman yangını rüzgarın etkisiyle sık sık yön değiştirmesi söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Alevlere Gerger Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ekipleri ve helikopterle müdahale edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bir çok meşe ve çam ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.