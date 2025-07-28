Ege Üniversitesi akademisyenlerinin üniversiteler arası işbirliği ve multidisipliner bir anlayışla hazırladıkları yenilikçi ve özgün projeler patent ve faydalı modele dönüşmeye devam ediyor. Ege Üniversitesinin yanı sıra üç farklı yükseköğretim kurumundan akademisyenlerin iş birliğiyle hazırlanan "Yapay Zekâ Destekli Hibrit Biyomekanik Test Cihazı: Yerli ve Yenilikçi Çözüm" başlıklı proje kapsamında "Yapay Zekâ Destekli Hibrit Biyomekanik Test Cihazı" geliştirildi. Cihaz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek patent almaya hak kazandı.

Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz’ı ve proje ekibini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz bilim insanları, Ar- Ge ve inovasyon öncelikli çalışmalarla, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunan projeler hazırlamaya, bu projeleri patente dönüştürmeye devam ediyorlar. Tam akredite, sağlık temalı araştırma üniversitemiz bilim üretme ekosistemi içerisinde çalışmalarını sürdüren Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz hocamız ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin iş birliği ve multidisipliner bir vizyonla önemli bir proje yürütüldü. Hazırlanan proje kapsamında, ‘Yapay zekâ destekli hibrit biyomekanik test cihazı’ geliştirildi. Patente dönüşen bu başarı dolayısıyla proje ekibini tebrik ediyorum" dedi.

"Patent, dört üniversiteden akademisyenlerin iş birliğiyle geliştirildi"

Çalışma ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz, "Hibrit Biyomekanik Test Cihazı ile Yapay Zekâ Destekli Analiz ve Mobil Uygulama Entegrasyonu" başlıklı patent, dört farklı yükseköğretim kurumlarından yetkin akademisyenlerin iş birliğiyle geliştirilmiş ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmek üzere kabul edilmiştir. Söz konusu patent, biyomekanik testler alanında önemli bir yenilik sunmaktadır. Disiplinlerarası bu ortak çalışma, bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Tıp ve endüstri alanlarında kullanılan biyomalzemelerin dayanıklılığı ve performansı, artık yerli ve yenilikçi bir çözümle değerlendirilecek. Tasarım patentli yapay zekâ destekli hibrit biyomekanik test cihazı, çekme, basma, eğme, burma ve yorulma testlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde tek bir test standı üzerinde gerçekleştirebilecek" diye konuştu.

"Cihazın geniş uygulama alanı bulunuyor"

Cihazın, biyomedikal malzemelerin yanı sıra endüstriyel amaçlı malzemelerin de mekanik performanslarını analiz ederek geniş bir uygulama alanı sunduğunu ifade eden Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz, yapay zekâ desteği sayesinde geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı ve hassas sonuçlar elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz, "Yapay zekâ destekli bu sistem, yurt dışında gerçekleştirilen testler için ödenen yüksek ücretleri ortadan kaldırarak maliyetleri yaklaşık yüzde 50 oranında düşürecek. Aynı zamanda testlerin uluslararası ASTM standartlarına uygun yapılması, yurtdışına olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak" diye konuştu.

"Yerli ve milli teknoloji hamlesinin önemli bir örneği oldu"

Projenin, yerli mühendislik çözümleriyle biyomekanik test cihazlarının üretiminde önemli bir adım olarak öne çıktığını ifade eden Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz, yerli cihazların uluslararası pazarda talep görmesiyle Türkiye’nin teknoloji ve mühendislik alanındaki rekabetçiliğinin artacağını vurguladı. Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz, "Bu yenilikçi cihaz, biyomekanik testlerin yerel olarak yapılabilmesini sağlayarak sektörde nitelikli iş gücüne olan talebi artıracak. Ayrıca yapay zekâ ve mühendislik alanlarındaki eğitim ve araştırmalara katkı sağlayarak uzman personel yetişmesine destek olacak. Özellikle medikal implantlar ve protezler gibi biyomalzemelerin değerlendirilmesi, sağlık sektöründe daha uygun maliyetli ve güvenilir çözümler sunulmasına olanak tanıyacak. Mühendislik çözümlerinde yapılan bu yenilikçi çalışmalar, ileri teknolojiye dayalı yatırımları teşvik ederek ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Yapay zekâ destekli hibrit biyomekanik test cihazı, mühendislik ve sağlık sektörlerinde devrim niteliğinde bir adım olarak yerli ve milli teknoloji hamlesinin önemli bir örneği olmaya aday" dedi.

Multidisipliner bilim ekibi

Çalışmada, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz ile birlikte İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Emre Kartal, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Kadir Gök ve Prof. Dr. Akil Birkan Selçuk ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Erkan Yılmaz görev alıyor.