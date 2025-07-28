Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Bilge Tütüncüler, yaz boyunca ebeveynlerin klima kullanımı konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde, klima kullanımı çocuk sağlığı açısından önem kazandı. Gaziantep Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, özellikle 0-6 yaş aralığındaki çocukların klima altında uzun süre kalmasının çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca çocukların ani ısı değişikliklerinden korunması gerektiğini ifade eden uzman, dış ortamdan gelen çocukların terliyken hemen klimalı ortama sokulmaması gerektiğini, bu durumun hastalıklara davetiye çıkarabileceğini söyledi.

Uzman doktor, sıcak havalarda serinlemek için kullanılan klimaların bilinçsizce çalıştırılmasının çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarına, kas ağrılarına ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirtti. Klimanın doğrudan çocuğa üflememesi gerektiğini vurgulayan Dr. Bilge Tütüncüler, "Bugün poliklinikte ailelerden sıkça aldığımız bir soruya yanıt vermek istiyorum. Havalar giderek ısınıyor ve özellikle yenidoğan bebeği olan aileler ‘Klima kullanabilir miyiz, nelere dikkat etmeliyiz?’ diye soruyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Yenidoğan bebeklerin terleme ve ısı düzenleme mekanizmaları henüz tam gelişmemiştir. Hava sıcaklıkları arttıkça bebeklerde uykusuzluk, halsizlik, cilt sorunları hatta bazı durumlarda genel sağlık durumunda bozulmalar görülebilir. Bu nedenle, uygun şartlar sağlandığında klima kullanımı faydalıdır. Ancak klima kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Klima hava çıkışı bebeğe doğrudan temas etmemelidir. Hava akımını yukarıya doğru yönlendirin. Zaten soğuk hava aşağıya ineceği için ortam serinleyecektir. Bebeği doğrudan klimanın karşısına koymayın. Mümkünse çocuğu klimanın çaprazına yerleştirin. Bu, daha dengeli ve konforlu bir serinleme sağlar. Ek hava akımı oluşturacak vantilatör gibi cihazlar kullanmayın. Klimanın fan ayarını orta ya da düşük seviyede tutmanız yeterli olacaktır. Klima çalıştıkça odanın nemi azalabilir. Sağlıklı bir ortam için nem oranı yüzde 40-50 arasında olmalıdır. Eğer nem azaldıysa oda nemlendiricilerinden faydalanabilirsiniz" dedi.

"Klimayı çalıştırmadan önce odayı mutlaka havalandırın"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Bilge Tütüncüler, "Klimayı çalıştırmadan önce odayı mutlaka havalandırın. Klima çalışırken bebeğin ince bir örtüyle örtülmesi yeterlidir. Bebeğin ne terlediğinden ne de üşüdüğünden emin olun. Oda termometreleri bu konuda size yardımcı olur. Yanlış klima kullanımı bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Burun tıkanıklığı, üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşiolit ya da zatürre gibi sorunlar oluşabilir. Ayrıca ortamın nemi düşükse bebeğinizin cildi, gözleri ve burun içi kuruyabilir. Bebeğiniz alerjik ya da enfeksiyonlara yatkınsa filtre temizliği çok önemlidir. Klima filtrelerini ayda bir kez temizleyin veya değiştirin. Klimanın genel bakımını da yılda bir kez mutlaka yaptırın. Bebeği klimalı bir ortamdan dışarı çıkarırken dikkatli olun. Ani sıcaklık değişimleri zararlı olabilir. Bebeği dış ortama kademeli olarak alıştırarak çıkarın" diye konuştu.