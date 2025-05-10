Batman’ın Gercüş ilçesinde Ziya Gökalp Ortaokulu ve Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ortaklaşa bilim fuarı düzenlendi.

Düzenlenen fuarda öğrenciler projelerini sergiledi. Ziya Gökalp Ortaokulu salonunda TÜBİTAK 4006 bilim fuarları destekleme programı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan bilim fuarı açılışı gerçekleştirildi. Bilim fuarı açılışına Gercüş Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun, okul yönetimi, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve proje temelli öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan fuarda, etkinlik boyunca öğrenciler projelerini tanıtarak ziyaretçilere bilgi verdi.

Atık malzemeden süpürge yaptılar

Öğrenciler atık malzemeden sürdürülebilir temiz bir çevre için süpürge ve temizleme robotu yaparak projelerini ziyaretçilere tanıttı. Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi fen bilimleri öğretmeni Ceydanur Sönmez, "406 TÜBİTAK bilim fuarı ortaokul öğrencilerinin yaptığı çalışmalarla sunumlar ve sergiler gerçekleşiyor. İki okul birleşerek yaptık bu projeyi Ziya Gökalp Ortaokul ile Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 17 öğrencimiz 17 projede görev aldı. Akıllı nefesim diye bir solunum cihazı yaptık, kastik şekilleri öğreniyorum, Peygamberimizin hayatını siyer tabu haklarını öğreniyorum çalışmasını yaptık. Atıktan süpürge çalışmalarımız oldu. Gercüş ilçemizi daha iyi tanımak amacı ile burada yetişen sebze ve meyveleri tanıtan bir çalışmamız oldu" dedi.