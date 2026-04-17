Batman'ın Gercüş ilçesinde, Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme (UHD) sistemi, özellikle evde sağlık hizmeti alan hastalar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Artık hastalar ve yakınları, hastaneye gitmek zorunda kalmadan doktorlarıyla görüntülü görüşüp taleplerini iletebiliyor.

Gercüş Devlet Hastanesi, teknolojiyi sağlık hizmetlerine entegre ederek vatandaşların ayağına götürüyor. Yaklaşık 4 aydır aktif olarak kullanılan UHD sistemi sayesinde, evde sağlık birimine kayıtlı hastalar dijital ortamda muayene edilerek reçete ve rapor ihtiyaçlarını saniyeler içinde karşılayabiliyor. Gercüş Devlet Hastanesi'nde 3 yıldır Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan aile hekimi uzmanı Dr. Zeynep Acar, sistemin işleyişi hakkında şu bilgileri verdi:

'UHD sistemini 4 aydır aktif olarak kullanıyoruz. Evde sağlıktaki hastalarımıza randevularını oluşturuyoruz ve belirlenen saatlerde görüntülü görüşme gerçekleştiriyoruz. Hastalarımıza HSS üzerinden bir link gidiyor, bu linke tıklayıp TC kimlik numaralarını girdiklerinde doğrudan bize bağlanıyorlar. Bu sayede reçete ve rapor taleplerini hızla yerine getiriyoruz. Eğer hastamızın durumu ek bir fiziki muayene gerektirirse, yine evlerine ziyarete gidiyoruz.'

Aynı birimde görevli hemşire Zahide Turan ise sistemin takibi kolaylaştırdığını belirterek, 'Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu bu sistemle hastalarla daha sık görüşebiliyoruz. 10 günde bir randevu vererek hem takiplerini yapıyoruz hem de ilaç ve rapor düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz' dedi.

Sistemin en büyük destekçisi ise hasta ve hasta yakınları oldu. Annesi kalp hastası olan ve sürekli kan tahlili yapılması gereken Siraç Barlak, yaşadıkları kolaylığı şu sözlerle anlattı:

'Annemin kalp kapağı değişti ve haftada bir kan alınması gerekiyor. Eskiden annemi hastaneye götürmek zorunda kalıyorduk ve bu çok zor oluyordu. Şimdi personel eve gelip kan alıyor. İlaçları bittiğinde doktor hastayı görmeden yazamıyordu, şimdi UHD ile görüntülü konuşuyoruz, doktorumuz annemi görüp ilaçlarını yazıyor. Çok memnunuz, Allah razı olsun.'

Hasta Peyrüze Barlak da memnuniyetini dile getirerek, 'Hastaneye gitmeden ilaçlarımızı yazıyorlar, kanımızı alıyorlar. Allah onlardan razı olsun' ifadelerini kullandı.