Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Taha Aktaş, genel anestezi altında uygulanan diş tedavilerinin hem hasta hem de hekim açısından önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Dr. Aktaş, "Özellikle çocuklar, özel gereksinimli bireyler ve diş hekimi korkusu olan hastalar için bu yöntem konforlu ve güvenli bir çözüm sunuyor" dedi.

Genel anestezi altında diş tedavisi günümüzde diş tedavisinde hasta konforunu artırmak ve süreci daha kolay hale getirmek amacıyla uygulanan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu yöntem sayesinde tedavi sürecinde hiçbir şey hissetmeyen hastaların, ağrısız ve travmasız bir deneyim yaşadıklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Taha Aktaş, özellikle iş birliği kurulamayan hasta gruplarında genel anestezinin büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti.

"Bir seansta tüm tedaviler tamamlanabiliyor"

Hastane Başhekimi Dr. Aktaş, "Genel anestezi sayesinde tek seansta tüm işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu hem hastanın tekrar tekrar kliniğe gelmesini engelliyor hem de tedavi sürecini hızlandırıyor. Özellikle küçük yaş grupları, engelli bireyler veya fobisi olan hastalar için büyük bir avantaj" dedi.

"Hastalar bu yönteme daha sıcak bakıyor"

Dr. Aktaş, genel anestezi altında tedavi yöntemine hasta ilgisinin son yıllarda belirgin şekilde arttığını da vurgulayarak, "Hasta konforunun ön plana çıkması ve işlemlerin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi, genel anesteziyi daha çok tercih edilen bir yöntem haline getirdi. Özellikle uzun sürecek ya da kapsamlı işlemler söz konusu olduğunda, hastalar bu yönteme daha sıcak bakıyor" diye konuştu.

"Tüm hayati bulguları işlem boyunca takip ediliyor"

Genel anestezi işlemlerinin tam donanımlı ameliyathanelerde, deneyimli anestezi uzmanları eşliğinde gerçekleştirildiğini belirten Dr. Aktaş, "Hastaların işlem öncesi detaylı bir sağlık değerlendirmesi yapılıyor. Tüm hayati bulguları işlem boyunca takip ediliyor. Bu da güvenliği üst düzeye çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"Yanlış bilgilere inanmayın"

Toplumda genel anesteziye dair bazı yanlış inanışlar olduğuna dikkat çeken Dr. Aktaş, "Genel anestezi tehlikeli olarak algılanabiliyor. Ancak günümüz teknolojisi ve deneyimli ekiplerle bu tür işlemler oldukça güvenli şekilde gerçekleştiriliyor. Yeter ki hasta doğru merkezlerde, uzmanlar tarafından tedavi edilsin" dedi.

Gelecekte daha yaygın kullanılacak

Dr. Aktaş, genel anestezi altında diş tedavisinin gelecekte daha da yaygınlaşacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta konforunun ön planda tutulduğu tedavi yaklaşımları artıyor. Özellikle özel gereksinimli bireyler ve çocuk hastalar için bu yöntem, diş hekimliğinde standart uygulamalardan biri haline gelecektir."