Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Pek çok dünya şampiyonası ülkemizde gerçekleştiriliyor. İşte bütün bunlar için de uluslararası standartlardaki tesislerimiz var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi program için geldiği Rize’de Ardeşen Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, kurum amirleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Açılışta konuşan Bakan Bak, spor yatırımlarından söz ederek birçok uluslararası müsabakaya Türkiye’nin tesis kalitesi sayesinde ev sahipliği yaptığının altını çizdi.

Ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini isteyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim gençlik ve spor bakanlığı olarak birinci görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele dolayısıyla biz herkese şunu söylüyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uyuşturucudan, dijital bağımlılıktan uzak tutmak için herkesi salonlara bekliyoruz. Havuzlara bekliyoruz, spor tesislerine bekliyoruz. Anneler babalar çocuklarınızı alıp tesislerimize getirin, tesislerimiz ücretsiz. Yüzme öğrensinler, spor yapsınlar, enerjilerini atsınlar. Düşünün bir evde uyuşturucu kullanan bir çocuk var. Mahalleye, apartmana, herkese sataşır. Ondan para ister, bundan para ister. Annesini, babasını darp eder, ona saldırır para bulmak için. İşte bir de düşünün spor yapan başarılı bir çocuk var. Arkadaşlarıyla paylaşmasını öğrenen. Sporun değerlerini öğrenen bir genci düşünün. Ailesi onunla gurur duyar, kendisi gurur duyar. Sporla beraber sosyalleşir ve güzelleşir" dedi.

"Pek çok dünya şampiyonası ülkemizde gerçekleştiriliyor"

Türkiye’de spor alanında gerçekleşen tesisleşme sayesinde uluslararası birçok müsabakaya ev sahipliği yapıldığının altını çizen Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. UEFA standartlarında, FİFA standartlarında stadyumlarıyla, yüzme havuzlarıyla, olimpik havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle beraber her yerde binlerce tesis yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İşte Türkiye bu sebeple pek çok uluslararası organizasyonu ülkemize alıyor. Başarıyla gerçekleştiriyoruz. Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye’de yapılacak, İtalya’yla beraber bunu organize ediyoruz. Yine pek çok dünya şampiyonası ülkemizde gerçekleştiriliyor. İşte bütün bunlar için de uluslararası standartlardaki tesislerimiz var" ifadelerini kullandı.

"1 milyon kapasiteye yaklaşmış Kredi ve Yurtlar Kurumu İşletiyoruz"

"Yüzme bilmeyen kalmasın projesi" kapsamında bugüne kadar 12 milyon vatandaşa yüzme öğretildiğini kaydeden Bak, "Yüzme bilmeyen kalmasın projesini daha önce ki dönemde, milletvekilliği zamanında ve önceki dönem ki bakanlığımızda başlattık. Bu zaman kadar 12 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik. Türkiye’de 1 milyon kapasiteye yaklaşmış Kredi ve Yurtlar Kurumu İşletiyoruz. Yani üniversiteyi kazanan gençlerimiz bizim yurtlarımızda barınma ve beslenme haklarını sağlıyor. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz ve aylık ödediği para da sadece 600 - 700 lira. Dolayısıyla yaptığımız yatırımlar ülkemiz için, gençlerimiz için devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.