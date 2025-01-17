Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı öğrencileri, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla ziyaret ettikleri Oyak Renault Otomobil Fabrikası’nda enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji konularında uygulamalı eğitim aldı.

Nilüfer Belediyesi, öğrencilere enerji verimliliği ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla Enerji Verimliliği Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu çerçevede Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’na teknik gezi düzenlendi. Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Enerji Bürosu tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler, fabrika bünyesindeki Enerji Tasarrufu Okulu’nu ziyaret ederek, uygulamalı eğitim aldı.

Oyak Renault Enerji Yöneticisi ve Elektrik Mühendisi Tuncay Kocausta, öğrencilere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını basit deneylerle anlattı. Eğitim sonrasında öğrenciler, fabrikanın kompresör atölyesi, soğutma kulesi ve kazan dairesi gibi bölümlerini gezerek, sistemler hakkında detaylı bilgiler edindi.