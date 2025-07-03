DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Akademisi çocuklara kapılarını açtı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Yaz Spor Akademileri kapsamında Düzce’deki açılış Bahçeşehir Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılışa, Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsa Yazıcı, Yaz Spor Akademisi’ne kayıt yaptıran çocuklar ve ailelerinin yanı sıra protokol katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü İsa Yazıcı, bu yıl 25 farklı branşta yaz spor kursları düzenlediklerini belirterek "Yaz Spor Okullarımızda, 25 branşta, 64 antrenör eşliğinde yaklaşık 4 bin çocuğumuz sporla buluşacak. Programımız 29 Ağustos’a kadar sürecek. Aynı zamanda Gençlik Merkezlerimizde de 500 gencimizle yaz okulu faaliyetlerimiz devam ediyor. Amacımız; çocuklarımıza sporu sevdirmek, onları erken yaşlarda sporla tanıştırarak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve spor kültürünü toplumda daha da yaygınlaştırmaktır" dedi.

Yazıcı ayrıca, Düzce’nin "Spor Şehri" kimliğiyle 2025 yılında şimdiye kadar 19 ulusal organizasyona ev sahipliği yaptığını, yaklaşık 5 bin sporcuyu ağırladıklarını ve yıl sonuna kadar toplum 5 ulusal organizasyona daha ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü ise "Yaz Spor Okulları açılış törenimizde spora gönül veren çocuklarımız, gençlerimizle buluştuk. Spor Şehri Düzce iddiamızı kanıtlayacak birbirinden yetenekli yavrularımızın kendilerini geliştirmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Vali Aslan, öğrencilere yaz tatillerinde bol bol spor yapmaları, eğlenmeleri ancak kitap okumayı da ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmalarının ardından bisiklet denge, taekwondo, halk oyunları, cimnastik ve güreş gibi çeşitli gösterilerle renklendi.