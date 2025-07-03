Batman’da 1 aylık bebek, görme kaybı yaşamaması için ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.

Batman’da dünyaya gelen 33 günlük F.B. isimli bebek, göz muayenesinde ciddi bir rahatsızlık olan retina dekolmanı tanısı aldı. Uzman doktorlarca yapılan değerlendirme sonucunda bebeğin kalıcı görme kaybı yaşamaması adına acil müdahale edilmesi gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SAHOM) koordinesinde ambulans uçak gönderildi. Yapılan hazırlıkların ardından minik bebek, Batman Havalimanı’ndan ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi. Bebek, İstanbul’daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yetkililer, sevk işleminin zamanla yarışılarak organize edildiğini, bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.