Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında, 2025 yılı 1. dönem başvuru sonuçları açıklandı. Kalite Sertifikasına sahip kurum ve kuruluşlara yönelik gönüllülük projeleri kapsamında hibe tahsis süreci tamamlanırken, Alanya Üniversitesi, bu yıl önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın resmi internet sitesinde duyurulan bilgiye göre, Alanya Üniversitesi, 2025 yılında gerçekleştirilecek gönüllülük projeleri için 95 bin 487 Euro hibe almaya hak kazandı. Hibe kapsamında Türkiye genelinden 18-30 yaş arası ortalama 80 gencin, Avrupa’ya gönüllülük projeleri kapsamında gönderilmesi sağlanacak. Gençler, Portekiz, İspanya ve Polonya’daki sosyal sorumluluk temelli gönüllülük faaliyetlerine katılacak. Katılımcıların yol masrafları, konaklama, yemek, sağlık sigortası ve cep harçlığı gibi temel ihtiyaçları üniversite tarafından karşılanacak. Alanya Üniversitesi koordinasyonunda yürütülecek projeye, Türkiye’nin dört bir yanından 18-30 yaş arasında gençler başvurabilecek. Projeye daha önce sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmış ve ilk kez gönüllülük deneyimi yaşayacak gençler başvuru yapabilecek. Gönüllülük projesine katılım şartları ile ilgili tüm bilgiler, ilerleyen dönemlerde üniversitenin web sitesi ve sosyal medya adreslerinden duyurulacak. Başvurularda dil yeterliliği ve Avrupa Dayanışma Programı kriterleri esas alınacak. Katılım sayısının bütçe imkanları doğrultusunda, kesin olmamakla birlikte 80 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Alanya Üniversitesi Sosyal Gönüllülük projeleriyle Avrupa’da iz bıraktı

Alanya Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü Anna Maria Bielecka, Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük projesi hakkında merak edilen soruları cevaplandırdı. Alanya Üniversitesi olarak bugüne kadar pek çok gönüllülük projelerinde yer aldıklarını ve ses getiren projelerle Avrupa’da iz bıraktıklarını aktaran Bielecka, şu bilgileri verdi:

"Alanya Üniversitesi olarak, gençlerin bireysel ve toplumsal gelişimine çok önem veriyoruz. 2020 yılından itibaren her akademik yılda, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, sürekli gönüllülük faaliyetlerine aktif katılım sağlıyoruz. Bu yıl aldığımız hibe, şuana kadar en yüksek ESC proje hibesi olmuştur. Üniversitemiz şu ana kadar toplam 250 gönüllüyü yurt dışına gönderdi ve 24 gönüllüye ev sahipliği yaptı. Portekiz, İspanya ve Polonya’daki proje ortaklarımızla iş birliği içinde yürüttüğümüz gönüllülük programlarımız, gençlerimizin bireysel ve toplumsal gelişimine çok önemli katkılar sağlıyor. Hibe aracılığıyla Avrupa’ya gönderilen öğrencilerimiz; organik tarım çalışmaları, gençlik fuarı katılımı, ağaçlandırma ve orman koruma, kendi projelerini geliştirme ve hayata geçirme, Yerel kültüre dayalı çevresel ve sosyal etkinliklere katılım sağlıyorlar. Gönüllülerimiz, farklı kültürlerle etkileşim içinde çalışma imkânı bulurken, yerel topluluklarda yürütülen sosyal projelere destek vererek hem kendi yetkinliklerini artırıyor hem de küresel dayanışma kültürüne katkıda bulunuyor. Başvuru süreci ve detaylar önümüzdeki günlerde üniversitemizin sosyal medya adresleri ve web sitelerinde ilan edilecek. Projeye ilgi duyan gençlerin, Alanya Üniversitesi tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri ve başvuru şartlarına uygunluklarını kontrol etmeleri önem taşıyor."

Gençler, organik tarımdan çevre bilincine kadar sosyal faaliyetlere katılacak

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, üniversitenin paydaşı olduğu gönüllülük projelerinin gençlere yalnızca yeni deneyimler sunmakla kalmadığını, aynı zamanda onların kişisel ve toplumsal dönüşümlerine katkı sağladığını vurguladı. "Öğrencilerimiz organik tarımdan çevre bilincine, kültürel tanıtımdan sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar çok çeşitli alanlarda aktif roller üstlenecekler. Bu süreçte hem bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de Avrupa’nın farklı ülkelerinde toplum yararına önemli çalışmalarda bulunacaklar" diyen Prof. Dr. Sağer, Alanya Üniversitesi’nin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında öğrencilerinin farklı kültürlerle etkileşime geçmesini ve küresel sorumluluk bilinci kazanmasını çok önemsediklerini belirtti. Prof. Dr. Sağer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu program, gençlerimizi yalnızca yarının dünyasına hazırlamıyor; onları bugünden itibaren dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek bireyler olarak yetiştiriyor. Bu projelerimize tüm Türkiye’den gençler başvuru yapabilir. Bu değerli süreçte emeği geçen tüm kurumlara, proje ortaklarımıza ve özveriyle katkı sunan gönüllü gençlerimize gönülden teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir yolculuk diliyorum."