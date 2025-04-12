Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, ICYF tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ortaklığında düzenlenen panel, gençlerin dijital diplomasiyle küresel karar alma mekanizmalarında nasıl etkili roller üstlenebileceğini ortaya koymayı hedefliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2025) kapsamında, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ortaklığında düzenlenen “Dijitalleşen Bir Dünyada Küresel Etki İçin Gençlerin Güçlendirilmesi” başlıklı panel, gençlerin dijital diplomasiyle küresel karar alma mekanizmalarında nasıl etkili roller üstlenebileceğini ortaya koymayı hedefliyor.

Dünya genelinden devlet adamları, akademisyenler, sivil toplum liderleri ve gençlerin bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu’nda ICYF, İslam dünyasındaki gençliğin küresel diplomatik söylemde görünürlüğünü artırmak, onların sesini uluslararası sahnede daha fazla duyurmak amacıyla önemli bir platform sunuyor.

ADF 2025 kapsamında düzenlenecek olan “Dijitalleşen Bir Dünyada Küresel Etki İçin Gençlerin Güçlendirilmesi” başlıklı panel, dijitalleşen bir dünyada, gençlerin dijital diplomasi yoluyla nasıl etkili aktörlere dönüşebileceğini, küresel sorunlara çözüm üretmede nasıl liderlik yapabileceklerini ele alacaktır.

ICYF Genel Müdürü Rasul Omarov’un moderatörlüğünde düzenlenecek panele, ICYF Başkanı Taha Ayhan, Fas’tan Eden Maroc Gençlik Organizasyonu temsilcisi Loubna El-Hassouni ve Kazakistan’ın AMANAT Partisi bünyesindeki ‘Jastar Ruhy’ Gençlik Kolları Başkanı Akerke Iskandarova konuşmacı olarak katılacak.

Panelde, “Dijital diplomasi ile jeopolitik kırılmaları aşmak”, “Gençliğin dijital araçlarla küresel etkisi”, “Dezenformasyonla mücadelede etik sorumluluklar”, “Gazze, iklim krizi gibi küresel meselelerde dijital savunuculuk” ve “Uluslararası kurumlarla iş birliği ve gençlik diplomasi ağları” gibi başlıklar ele alınacak.