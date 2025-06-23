Erzurum’da genç istihdamını desteklemeye yönelik önemli bir adım atıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde kurulan çağrı merkezinde 96 üniversite öğrencisi iş hayatına ilk adımını attı.

20 Haziran 2025 tarihinde imzalanan protokolle birlikte; Atatürk Üniversitesi, Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü, Global Bilgi ve CCH Çağrı Merkezi arasında güçlü bir iş birliği hayata geçirildi. Üniversite öğrencilerinin hem teorik bilgi edinmeleri hem de sahada doğrudan deneyim kazanmalarını sağlayacak bu protokol, gençlerin mesleki gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kamu, Üniversite ve Özel Sektör Güçlerini Birleştirdi

Protokol töreninin ardından, iş birliğinde yer alan kurum temsilcileri Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesini ziyaret ederek çağrı merkezi biriminde incelemelerde bulundu. Öğrencilerle bir araya gelen heyet, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projenin önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite olarak öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda mesleki gelişimlerine de büyük önem verdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Üniversiteler artık yalnızca bilgi aktaran kurumlar değil, aynı zamanda öğrencilerini hayata hazırlayan merkezler olmalıdır. Bu doğrultuda, İŞKUR iş birliğiyle yürütülen bu program gençlerimize hem eğitim hem de iş tecrübesi sunuyor. Öğrencilerimiz burada yalnızca kazanç elde etmiyor, aynı zamanda çalışma disiplini, iletişim becerileri ve ekip ruhu gibi profesyonel hayatın temel dinamiklerini de öğreniyor. Kamu, üniversite ve özel sektörün bir araya geldiği bu modelin, ülkemizdeki genç istihdam politikalarına da önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

"Bu Tür Projeleri Yaygınlaştırmayı Hedefliyoruz"

Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise yaptığı açıklamada, gençlerin istihdamına katkı sağlayacak bu tür projelerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Mutlu: "Gençlik Programı aracılığıyla üniversite öğrencilerine çalışma hayatını tanıtmak, onların mesleki yeterliliklerini artırmak ve ekonomik olarak desteklemek temel hedefimizdir. Bu iş birliğiyle hem üniversitemize hem de öğrencilerimize önemli katkılar sağlıyoruz" dedi.

Global Bilgi ve CCH Çağrı Merkezi yetkilileri de öğrencilere nitelikli ve verimli bir çalışma ortamı sunduklarını ifade ederek, iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Gençlere Profesyonel Yaşamın Kapıları Aralanıyor

Şu an itibarıyla 96 öğrencinin aktif olarak görev aldığı çağrı merkezi, gençlerin profesyonel dünyayla tanışmalarına imkân sunarken, kamu-üniversite-özel sektör iş birliğinin başarılı bir örneği olarak da dikkat çekiyor. Öğrenciler, kazandıkları deneyim sayesinde mezuniyet sonrası kariyer yolculuklarına bir adım önde başlama fırsatı elde ediyor.