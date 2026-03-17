Yaşar Üniversiteli genç hukukçular dünya çapında 400'den fazla üniversitenin yarıştığı platformda yer alacaklar.

Yaşar Üniversitesi Moot Court ((kurgusal mahkeme/farazi dava) Topluluğu öğrencileri, uluslararası hukuk alanının saygın platformlarından ' Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot ' yarışmasına katılmak üzere Viyana'ya gidecek. Üniversitenin bu alanda hazırladığı ilk takım olma özelliğini taşıyan ekip, uluslararası ticari tahkim üzerine kurgulanan farazi bir dava üzerinden sözlü savunma yapacak. Hukuk fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerini amaçlayan yarışmada katılımcılar, uluslararası ticari sözleşmelerden doğan bir uyuşmazlık senaryosu üzerine çalışıyor. Öğrenciler, taraf avukatları rolünü üstlenerek hem davacı hem davalı adına hukuki dilekçeler hazırlayıp uluslararası hakem heyetleri önünde savunma gerçekleştirecek.

Yoğun çalışma

Öğrenciler aylar süren hazırlık sürecinde uluslararası ticaret hukuku, tahkim prosedürleri ve sözleşmeler hukuku alanlarında kapsamlı çalışmalar yürüttü. Sözleşme ihlali iddiaları ve tahkim yargılamasına ilişkin usul meseleleri içeren farazi uyuşmazlık üzerine hazırladıkları dilekçeleri 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Viyana'da sözlü olarak savunacak. Her yıl dünya genelinde 400'ün üzerinde üniversitenin katıldığı yarışma, farklı hukuk sistemlerinden öğrencileri bir araya getirerek uluslararası ticaret hukuku ve tahkim pratiği konusunda deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Türkiye yarışmaya en fazla takım gönderen ülkeler arasında yer alıyor. SKS Müdürlüğü'nün desteğiyle yarışmaya hazırlanan Yaşar Üniversitesi ekibinin danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Ferit Çağdaş Şahan yürütüyor. Takımda Ahenk Kaygusuz, Şavkın Sıla Kerem, Cansu Bağ, Cemre Örer, Çağatay Nazmi Akay ve Nesligül Duran yer alıyor.

Uluslararası deneyim

Takım üyeleri, bu yarışmaya katılmanın kendileri için büyük bir gurur ve heyecan olduğunu belirterek, 'Aylar süren hazırlık sürecinde hem hukuki araştırma hem de yazılı ve sözlü savunma becerilerimizi geliştirdik. Farklı hukuk sistemlerinden öğrenciler ve alanında uzman hakemlerle bir araya gelmek uluslararası hukuk pratiğini yakından tanımamıza katkı sağlayacak. Üniversitemizi ve ülkemizi bu prestijli platformda temsil etmek bizim için büyük bir sorumluluk ve motivasyon kaynağı' ifadelerini kullandı.