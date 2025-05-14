Bingöl’ün Genç İlçe Devlet Hastanesinde ilk kez kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.

Genç İlçe Devlet Hastanesi’nde ilk kez yapılan bu cerrahi müdahale, başarılı bir şekilde tamamlandı. Operasyon, hastanenin deneyimli genel cerrahi ekibi tarafından gerçekleştirilirken, hasta operasyon sonrası servise alındı.

Yapılan operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, ’’Hastanemizde ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu operasyon, sağlık hizmetlerimizin kalitesinin arttığını ve vatandaşlarımızın daha önce sevk edildiği merkezlerde yapılabilen işlemlerin artık yerinde gerçekleştirilebildiğini göstermektedir. İlçelerimizdeki sağlık hizmetlerini sürekli geliştirmeyi ve vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelerde nitelikli sağlık hizmetine erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Kısa bir süre öncesinde D grubundan C grubuna geçerek hizmet vermeye başlayan Genç İlçe Devlet Hastanemizde ilk kez gerçekleştirilen kasık fıtığı ameliyatı da bu anlayışın bir sonucudur. Yerinde ve etkin sağlık hizmeti sunumunun bir örneği olan bu gelişme, sevk oranlarını azaltacak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artıracaktır. Operasyonda emeği geçen tüm sağlık personelimizi tebrik ediyorum’’ dedi.