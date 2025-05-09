Bursa’nın Gemlik ilçesinde robot yarışması düzenlendi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda Bursa ilçelerinde ilk defa robot yarışması düzenlendi.

Gemlik spor salonunda düzenlenen yarışmaya Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taşar, MHP İlçe Başkanı Emrah Keskinden, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ile çok sayıda yönetici ve davetlilerin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Yarışmayı organize eden Gemlik Atatepe Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Serkan Demirkol’un açılış konuşması ile başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdür Adnan Ulug ve Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba birer konuşma yaptılar.

Bursa ilçelerinde ilk defa yapılan ve sponsorluğunu Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı Ortaokullar arası robot yarışmasında kürsüye gelen Başkan Hasan Hamaloğlu, "Bugün burada, geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve teknoloji liderleri olan siz değerli gençlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere olan inancını her fırsatta dile getirmiş ve bilimle aydınlanan bir gelecek hedeflemiştir. O, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" diyerek, aklın ve bilimin ışığında ilerlemenin önemini vurgulamıştır. Atatürk, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının yolunun, gençlerin özgür düşüncelerle bilim ve teknolojiye yönelmesinden geçtiğine inanıyordu. Bugün burada bir araya gelmemizin temel nedeni de işte bu ruhtur. Sizler, robotik teknolojilerle sadece makineler değil, aynı zamanda yarının dünyasını da inşa ediyorsunuz. Teknolojiyi yalnızca tüketen değil, onu üreten ve geliştiren bir nesil olarak ülkemizin gücüne güç katıyorsunuz. Dijital çağda inovasyon, sadece teknolojiyi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal refahı artırır, ekonomileri güçlendirir ve yaşam kalitesini yükseltir. Küçük bir fikir, doğru destekle büyük bir dönüşüme yol açabilir. Bu nedenle, sizlerin bugün burada ortaya koyduğu projeler, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en önemli adımlardır" dedi

Açılış programı yarışmaya katılan 18 okulun kura çekimi ve destekleyenlere plaket verilmesi ile sona erdi.