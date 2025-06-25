Isparta’nın Gelendost ilçesinde göl kenarındaki Ilgın koruluğunda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ikinci bir noktaya sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, yangında toplam 200 dönüm alan zarar gördü.

Olay, Isparta’nın Gelendost ilçesi Selçuk Mahallesi’nde, Isparta-Konya yolu üzerindeki bölge trafik istasyonu yanında bulunan sulama kanalının göl kenarındaki Ilgın bitki koruluğunda meydana geldi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gelendost Belediyesi’ne ait 2 itfaiye tankeri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangının kontrol altına alınması zorlaşınca Yalvaç Orman İşletme Şefliği’nden bir arazöz daha bölgeye yönlendirildi. Ekipler ilk yangına müdahale ederken, aynı anda kanalın diğer ucundaki sulama pompası yakınlarında ikinci bir yangın daha başladı. Gelendost itfaiyesi ikinci yangını kısa sürede kontrol altına alırken, göl kenarındaki yangın ise daha uzun süren müdahale sonucu söndürülebildi. Jandarma ekipleri yangınların çıkış sebebine ilişkin çevrede inceleme başlattı. Yangın sonucu toplamda yaklaşık 200 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.