Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 16-22 Haziran arasındaki haftada ülke genelinde en az 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle öldüğünü, 8 bin 603 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Japonya’da son günlerde etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’nın verilerine göre, 16-22 Haziran tarihleri arasında ülkenin 14 eyaletinden toplam 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği, 8 bin 603 kişinin sıcak çarpmasına bağlı belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ajansın verilerinde 3 haftadan uzun süre hastanede kalmayı gerektiren 210 ciddi vaka ve kısa süreli hastanede kalmayı gerektiren 3 bin 32 orta dereceli vaka görüldüğü aktarılırken, en fazla vakanın 896 kişi ile Tokyo, 706 kişi ile Aichi ve 648 kişi ile Saitama eyaletlerinden kayda geçtiği belirtildi. Ayrıca 65 yaş ve üzeri kişilerin toplam sıcak çarpması vakalarının yüzde 61,8’ine tekabül eden 5 bin 316’sını oluşturduğu ifade edildi.

Japonya aşırı sıcakların etkisine girmişti

Japonya son günlerde ülkenin farklı kesimlerinde etki gösteren aşırı sıcaklara teslim olmuş, 17 Haziran’da ülke genelindeki 914 ölçüm noktasının 65’inde 35 derece ve üzeri sıcaklık değerleri kaydedilmişti. Sıcaklıklar 19 Haziran’da Gifu eyaletinde 36,9 dereceye, Gunma ve Oita eyaletlerinde 36,7 dereceye, Kochi eyaletinde 36,5 dereceye ulaşmıştı. Sıcaklık artışlarının Haziran sonuna dek süreceği konusunda uyaran uzmanlar, sıcak çarpması riskine karşı tetikte olma çağrısında bulunmuştu.