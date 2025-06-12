Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yeşilyurt Bilim Fuarı Festivalinde merak, deney ve keşif bir araya geldi. Geleceğin buluşçuları tarafından hazırlanan projeler büyük ilgi gördü.

Yeşilyurt İlçesinde bilime ve teknolojiye meraklı gençler, Bilim Fuarı Festivalinde buluştu.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda açılışı gerçekleştirilen Bilim Fuarına 147 okul, 123 proje ile katılım sağladı.

Fuarda, öğrenciler tarafından geliştirilen fen, matematik, sosyal bilimler, tarım, robotik teknoloji, yapay zeka, mühendislik ve çevre alanlarındaki projeler büyük beğeni topladı. Katılımcılar, projeleri yerinde inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı, bazı deneyleri bizzat uygulama fırsatı buldu.

Öğrenciler bilim fuarı sayesinde kendi geliştirdikleri projeleri sergileme fırsatı bulurken, ziyaretçiler de projeleri yerinde inceleyerek bilgi alma şansı yakaladı. Ziyaretçiler, öğrencilerin kendi elleriyle geliştirdiği projeler karşısında hayranlıklarını gizleyemezken, bilim fuarının açılışını gerçekleştiren yetkililer, çocuklarının ilgilerini fark ederek onlara destek olma sözü verdi.

Gençlerin bilime merakının kendilerini gururlandırdığını ifade eden yetkililer, bu tür etkinliklerin öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama ve problem çözme becerilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu ifade ederken, bilimi ve merakı destekleyen bu tür organizasyonlar sayesinde gençleri geleceğe hazırladıklarını söylediler.

Etkinliklere katılan öğrenciler ve katılımcılar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sportif etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdiler.