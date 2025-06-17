Şahinbey Belediyesi Karataş Kültür Merkezi’nde yürütülen Robotik Kodlama Kursu, çocuklara teknolojiyi sevdirmek ve onları geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Bilgi ve teknoloji atölyesi niteliği taşıyan kurs, genç beyinlere inovatif düşünmeyi öğretirken, üretkenliğin de kapılarını aralıyor. 6 yaşını tamamlamış çocuklarla başlayan eğitim, bilgisayarsız robotik kodlama ile temelleri atıyor. Bu aşamada çocuklar, teknolojiyi önce zihinsel olarak tanıyor, ardından oyun temelli uygulamalarla hareketli mekanizmalar tasarlayarak kendi projelerini hayata geçiriyor. Şahinbey Belediyesi Karataş Kültür Merkezi’nde, arduino setleri, çeşitli sensörler, ultrasonik programlama kitleri, MBlock robot kitleri ve 3D yazıcı gibi gelişmiş ekipmanlar kullanılıyor. Bu altyapı sayesinde öğrenciler hem daha verimli projeler geliştiriyor hem de uygulamalı öğrenmenin keyfini yaşıyor.

"Sonuçta teknoloji hepimizin geleceği ve artık hayatımızın her alanında yer alıyor"

Robotik kodlama ile ilgili bilgi veren öğretmeni Canan Kültür, "Bu kursta genellikle çocuk yaş grubuna yönelik eğitimler veriyoruz çünkü bu alana en çok ilgiyi onlar gösteriyor. Ancak elbette, isterlerse yetişkinler de her zaman katılabilir. Sonuçta teknoloji hepimizin geleceği ve artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Bu nedenle özellikle çocuklar için burayı teknolojinin başlangıç noktası olarak görüyorum. Çünkü çocuklar bu konulara daha fazla ilgi ve merak duyuyorlar. Eğitimlerimize çocuk yaş grubuyla başlıyoruz. Eğer bilgisayar kullanmayı bilmiyorlarsa, ilk olarak temel bilgisayar eğitimi veriyoruz. Klavye ve fare kullanımı gibi temel beceriler kazandırıyoruz. Bu da tıpkı bir araba ehliyeti almak gibi önemli. Teknoloji çağında yaşadığımız için bazı çocuklar bilgisayar kullanımı konusunda geride kalabiliyor. Bu yüzden önce bilgisayar kullanımı, ardından da internet üzerinden kodlama programlarına geçiyoruz" dedi.

"Kodlamaya başlamadan önce, çocuklara bu programları tanıtıyoruz"

Kültür, "Kodlamaya başlamadan önce, çocuklara bu programları tanıtıyoruz. Kodlama dilini öğrenmeleri için Türkçe eğitimi alır gibi bir süreç izliyoruz. Kodlama diline hakim olduktan sonra, teknik kısımlara geçiyoruz. Elektrik bağlantıları, ışık yakma gibi temel uygulamalarla işe başlıyoruz. Örneğin hareket eden nesneler tasarlıyoruz. Robot çalışmalarından önce, daha basit projelerle ilerliyoruz. Bu süreçte Şahimeye Belediyesi’nin bize sağladığı destek çok önemli. Çünkü bu tür projeler genellikle maliyetli oluyor. Belediyemiz hem yüksek maliyetli hem de düşük maliyetli projeler konusunda bize destek veriyor. Sağ olsunlar, bu imkanlarla çocuklar daha fazla öğrenme şansı buluyor. Kodlama eğitiminden sonra, sensörlerle tanışıyoruz. Bir robot sadece dış iskelet değil; içinde birçok sensör ve kodlama barındırıyor. Mesafe sensörü, ses sensörü, hareket sensörü gibi birçok sensörü tanıtıyoruz. Projemize uygun sensörleri seçerek ilerliyoruz. Örneğin, hareket eden bir kol yapmak istiyorsak, hareket sensörü ve uygun motorlar kullanıyoruz. Hangi motorun hangi projeye uygun olduğunu da çocuklara öğretiyoruz" şeklinde konuştu.