2009-2024 yılları arasında Kırkağaç Belediye Başkanı olarak görev yapan ve dün eski belediye işçileri tarafından darp edilen Yaşar İsmail Gedüz’ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Eski belediye işçileri tarafından darp edilen Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’ün durumu iyiye gidiyor. 15 yıl Kırkağaç Belediye Başkanı olarak hizmet veren Gedüz, yaklaşık 1 yıl önce partisi tarafından 3 dönem kuralı nedeniyle aday yapılmamıştı.

Perşembe pazarı nedeniyle AK Parti İlçe binası arka tarafındaki otoparka aracını park eden Gedüz’ü C.K ve B. Ö isimli 2 kişi darp etti.

Önce Kırkağaç Devlet Hastanesine ardından da Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Gedüz’e başına ve yüzüne aldığı darbeler nedeniyle iki kez tomografi çekildi. Gedüz’ü darp eden 2 kişi gözaltına alınırken, olay yeri şeritlerle çevrildi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Hakkı Uyar ve AK Parti Kırkağaç eski İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör’de ziyaret ederek Gedüz’e geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Gedüz’ün bugün taburcu olması bekleniyor.