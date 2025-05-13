Kütahya’nın Gediz ilçesinde, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Toplamda 56 hacı adayı, sevenleriyle vedalaşırken, programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İlçe Müftüsü Sebahattin Turan’ın yaptığı duygusal dua ile hacı adayları uğurlandı.

Müftü Sebahattin Turan, törende yaptığı konuşmada hac ibadetinin önemine değinerek, hacı adaylarına kutsal topraklarda yapacakları ibadetler konusunda nasihatlerde bulundu. Turan, "Bugün buradan dualarla uğurladığımız değerli hacı adaylarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Onların sağ salim gidip gelmeleri için hep birlikte dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacı adayları ve yakınları, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla duygusal anlar yaşarken, hac yolculuğuna çıkacak olmanın heyecanı ve maneviyatı törene hakim oldu. Gediz’den kutsal topraklara doğru yola çıkacak olan hacı adaylarına hayırlı yolculuklar ve kabul olmuş bir hac dileğinde bulunuldu.

Gediz Ulu Camii’nde gerçekleşen merasime Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, hacı adayları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.