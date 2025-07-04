Kütahya’nın Gediz ilçesi, idari yapısında önemli bir değişime hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay Dörtdeğirmen Köyü’nün mahalle olma başvurusu ve ardından yapılan referandumun ardından, şimdi de Gediz’in en kalabalık köylerinden biri olan Erdoğmuş Köyü, Gediz’e mahalle olmak için resmi başvurusunu yaptı.

Erdoğmuş Köyü Muhtarlığı, bu önemli talep için harekete geçerek köy sakinlerinden destek topladı. Köyün toplam bin 130 seçmeninden 618’inin imzası toplanarak Gediz Kaymakamlığı’na dilekçe ile sunuldu. Bu sayı, mahalle olma talebinin köy halkı arasında ciddi bir karşılığı olduğunu gösteriyor.

Erdoğmuş Köyü Muhtarı Mehmet Aktürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, köylülerin daha fazla hizmet beklentisiyle bu yönde bir talepte bulunduğunu belirtti. Muhtar Aktürk, "Köylülerimizden gelen yoğun talep üzerine, ihtiyar heyetimizle birlikte bir karar aldık. Daha fazla hizmetin köyümüze gelmesi adına, 618 imza toplayarak kaymakamlığımıza başvuruda bulunduk. Şimdi referandum tarihi belirlenecek ve nihai kararı köy halkımız verecek" dedi.

Mahalle statüsüne geçiş, köylerin belediye hizmetlerinden daha kapsamlı bir şekilde yararlanmasına imkan tanıyor. Bu sayede altyapı, temizlik, imar ve sosyal hizmetler gibi konularda daha hızlı ve etkili çözümler sunulabiliyor.

Erdoğmuş Köyü’nün mahalle olma süreci, Dörtdeğirmen Köyü’nün ardından Gediz’deki idari değişim rüzgarlarının devam ettiğini gösteriyor. Referandum tarihi belirlendikten sonra, Erdoğmuş Köyü sakinleri gelecekleri hakkında doğrudan söz sahibi olacaklar.