Kütahya’nın Gediz ilçesi, bu yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşarken, Gediz Belediyesi de adayları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Sınav merkezleri önünde kurulan stantlarla hem öğrencilere hem de onları bekleyen ailelere moral ve destek verildi.

Gediz Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Paksoy, Bayram Sarı, MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın ve Belediye Meclis Üyesi Ceylan Nas, sınav merkezlerini tek tek gezerek sınava giren adayların ailelerine başarı dileklerinde bulundu. Gediz Meslek Yüksekokulu, Gediz Fen Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi ve Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınav öncesi kurulan stantlarda öğrencilere ve ailelerine kek, meyve suyu ve su ikramları yapılarak, sınav atmosferinin stresi bir nebze olsun hafifletildi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, gençlerin geleceğine destek olmayı önemsediklerini belirterek, yapılan bu organizasyonla ilgili, "Hayatlarının önemli bir adımını atan öğrencilerimizin yanında olmak, onlara moral vermek istedik. Bu yıl ilk kez ilçemizde yapılan YKS sınavında öğrencilerimizin ve ailelerimizin yaşadığı heyecana ortak olduk. Belediyemiz olarak, onların bu önemli günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum" dedi.