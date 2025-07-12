Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, kentin kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte Siirt Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret ederek, dünyanın bilinen en eski halısı olarak kabul edilen ve yaklaşık 2 bin 500 yıl önce dokunan Pazırık Halısı’nın kilim olarak yeniden dokunan ilk örneğini inceledi. Siirtli usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından ilmek ilmek dokunan özel kilimin kesimini gerçekleştiren Vali Kızılkaya, kilim dokumacılığının yaşatılması yönündeki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenleri tebrik etti.

Geleneksel sanatların korunması ve geleceğe taşınmasında Siirt Olgunlaşma Enstitüsü’nün önemli bir görev üstlendiğini belirten Vali Kızılkaya, bu tür kültürel değer taşıyan çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Program kapsamında Şal-Şepik Atölyesi’ni de ziyaret eden Vali Kızılkaya, atölyede üretim yapan usta öğreticilerle sohbet ederek üretilen kumaşların kesimini gerçekleştirdi. Siirt Olgunlaşma Enstitüsü’nde yürütülen çalışmalar, kentin köklü kültürünü yaşatmanın yanı sıra, el sanatları alanında üretim yapan kadınlara ekonomik ve sosyal katkı sunmayı sürdürüyor.