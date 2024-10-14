Gebze Beşköylüler Derneği, Tatlıkuyu Mahallesi 1312/3 Vadi Seyir Tepesi'nde yeni hizmet binasının açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Açılışa iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetlinin yanı sıra protokol üyeleri de katıldı.Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Açılış törenine; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, Trabzon Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İstanbul Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve Trabzon Köprübaşı AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uzun gibi önemli isimler katıldı. Bunun yanında, bölgedeki iş insanları ve çok sayıda davetli de törende yer aldı.

BAŞKAN ÖZKAY TEŞEKKÜR ETTİ

Gebze Trabzon Beşköylüler Dernek Başkanı Ahmet Özkay, açılışta yaptığı konuşmada katılan herkese teşekkür ederek, bu yeni mekanda Trabzon kültürünü yaşatmaya ve büyük projelere imza atmaya hazır olduklarını belirtti. Özkay, dernek üyelerinin desteğiyle daha güçlü bir topluluk oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Açılışta konuşan protokol üyeleri, derneğin yeni mekanının güzelliğinden ve derneğin bölgeye kazandıracağı katkılardan övgüyle bahsetti. Özellikle Vadi Seyir Tepesi’nin harika manzarası eşliğinde derneğin, hem Trabzon hem de Gebze halkına önemli bir buluşma noktası sunacağı ifade edildi.