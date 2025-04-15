Sivas Numune Hastanesinde Gebe Okulu eğitimini başarıyla tamamlayan anne ve baba adaylarına sertifikaları takdim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Alper Yıldırım, Numune Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mehmet Fidan ve hastane yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen törende, eğitim alan anne-baba adaylarına sertifikaları verildi.

Eğitim sürecinde anne-baba adayları, doğum öncesi, doğum süreci ve sonrası döneme dair önemli bilgiler edinerek, hem kendilerini hem de bebeklerini en iyi şekilde hazırlama fırsatı buldu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Alper Yıldırım, törende yaptığı konuşmada bu tür eğitimlerin toplum sağlığını güçlendirdiğini belirtti. Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Fidan ise hastane olarak anne-baba adaylarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, eğitimlerin önemine dikkat çekti.