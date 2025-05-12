İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 862’ye, yaralı sayısı 119 bin 648’e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle, can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 33 cansız bedenin ve 94 yaralının getirildiği, cenazelerden 4’ünün daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana ise, 2 bin 749 Filistinlinin öldürüldüğünü, 7 bin 607 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 862’ye, yaralı sayısının da 119 bin 648’e yükseldiğini bildirdi.