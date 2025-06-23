Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Çınar Gazipaşa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Gazipaşa ve Alanya Gönüllü Arama Kurtarma ekibi ile birlikte düzenlediği kampanya kapsamında 31. yardım tırını hafta sonu dualarla Hatay’a uğurladı.

Çınar Gazipaşa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor. Dernek, Alanya ve Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma ekibi iş birliğiyle düzenlediği insani yardım kampanyası kapsamında 31. yardım tırını hafta sonunda dualarla uğurladı. Gazipaşalı hayırseverler ve gönüllülerin desteğiyle hazırlanan yardım tırında toplam 2 milyon 500 bin TL değerinde kıyafet, ayakkabı, ev ve mobilya eşyaları, yatak, kuru gıda ve un yer aldı. Tır, Gazipaşa’dan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

İnsanı Yardım Vakfı Reyhani Lojistik Merkezi’ne teslim edilecek olan yardımlar, önümüzdeki günlerde deprem ve savaş bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.