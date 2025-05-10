Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkan sebze yüklü tır, orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarpıp metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan tır şoförü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 AAT 705 dorse plakalı sebze yüklü tırı ile Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Kamil E., bir anlık dikkatsizliği sonucunda tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp orta refüje giren tır önce palmiye ağacına çarptı, ardından metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazada yaralanan tır şoförü Kamil E., tırın hasar alan kupa kısmında sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.