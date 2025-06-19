Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem B. idaresindeki 07 EJS 40 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansa Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altınına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.