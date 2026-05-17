Gaziosmanpaşa Belediyesi, sokak sanatı ile müziğin buluştuğu sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Sokak Stili Graffiti Festivali', iki gün boyunca yerli ve uluslararası graffiti sanatçılarını bir araya getirdi. Sanatçıların performanslarını ziyaretçilerin önünde sergilediği etkinlik, canlı ve renkli bir atmosferde geçti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 'Sokak Stili Graffiti Festivali' düzenlendi. Festivale Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, çok sayıda sanatçı, sanatsever ve vatandaş katıldı. İki gün boyunca yerli ve uluslararası graffiti sanatçılarını bir araya getiren etkinlik için Gaziosmanpaşa Meydanı'nda belediye bahçesini çevreleyen özel duvarlar oluşturuldu. Birbirinden güzel, rengarenk eserlerin ortaya çıktığı çalışmalarda sanatçılar, meydanı adeta bir açık hava sanat galerisine dönüştürdü. Vatandaşlar, ortaya çıkan eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen DJ performansları, canlı müzik etkinlikleri ve breakdance gösterileri de özellikle gençlerden büyük ilgi gördü. Hip-hop kültürünün farklı disiplinlerini bir araya getiren organizasyon, renkli ve enerjisi yüksek anlara sahne oldu. Katılımcılar, sanatçılarla birebir sohbet ederek, graffitilere dair bilgi aldı.

Festivalde uluslararası ve yerli birçok önemli isim yer aldı. Turbo (Tunç Dindaş) ve Amok156 (Veysel Önder), Türk graffiti kültürünün doğmasını sağlayan kurucu isimler olarak Sokak Stili Graffiti Festivali'nde aynı kadroda buluştu. 1985'ten beri üretim yapan Türkiye'nin ilk graffiti sanatçılarından biri olan Turbo ile 1980'lerde Berlin Duvarı üzerinde yaptığı işler ve Berlin graffiti sahnesindeki etkisiyle Türk graffiti kültürünün Almanya hattını şekillendiren isimlerden biri olan Amok156, bu kültürün iki farklı şehirde paralel biçimde gelişmesini sağlayan önemli isimler olarak festivale büyük katkı sağladı.

Gaziosmanpaşa'nın sokaklarında yıllardır üretim yapan WTK Crew'un öne çıkan ismi MCROY da festivalde yer alan sanatçılar arasındaydı. MCROY, festival kadrosunda hem WTK üyeliğiyle hem kendi tag'iyle yer alarak iki gün boyunca üretim yaptı. Türkçe rap'in tanınmış MC ve prodüktörlerinden Da Poet (Ozan Erdoğan), Sokak Stili Grafiti Festivali'nde yıllar sonra hem DJ setinde hem de writer kadrosunda yer aldı. Festivalde Da Poet'in aynı anda DJ ve writer kimliğiyle yer alması, hip-hop kültürünün temel elementlerinin tek bir sanatçıda buluştuğu dikkat çekici anlardan biri oldu.

Sokak stilinin dört çocuk sanatçısı festivalde yer aldı

Sokak Stili Graffiti Festivali'nin çocuk sanatçı kadrosundaki DOĞA, MAEN JR, TUANA ve ZRA, festival alanında kendilerine ayrılan bölümlerde üretim yaptı. Çocuklar kendi sanatlarını icra ederken, aynı zamanda deneyimli isimlerle bir arada çalışma imkanı buldu. Çocuk sanatçıların yanında babaları da yer aldı. Kuşaklar arası bağı güçlendiren etkinlik, baba-çocuk ve usta-çırak ilişkileri üzerinden devam eden kültürün yansımalarını da gözler önüne serdi.

İstanbul'da uzun yıllar sonra bu kapsamda gerçekleştirilen ilk graffiti festivali olma özelliği taşıyan etkinlik, her yaştan ziyaretçinin katılımıyla tamamlandı. Festival boyunca ortaya çıkan eserler büyük beğeni toplarken, organizasyon Gaziosmanpaşa'nın kültürel hayatına ayrı bir renk kattı.

'Çok güzel eserler çıktı ortaya'

Festivalde güzel eserler çıktığını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 'Gaziosmanpaşa'da dün başladığımız, bugün devam eden, iki gün sürecek graffiti festivalimiz Sokak Stili 2026 ismiyle ve gerçekten dünyaca ünlü graffiti sanatçılarıyla çalıştığımız, İstanbul'da yıllar sonra -belki 2014'teydi yanlış hatırlamıyorsam en son yapılan- 12 sene sonra yapılmış bu denli büyük ve, eee, güzel bir organizasyon oldu. Gerçekten 70'e yakın sanatçımız var. Bunların 46 tanesi graffiti sanatçısı ve bu anlamda dünyaca ünlü Türk sanatçılarımız var. Amok956 gibi, Russell gibi, Copic Star gibi, Dopet gibi arkadaşlarımız bugün burada sahne aldılar, sanatlarını icra ettiler. Ve 4 nesil graffiticiyi bugün bir arada toplamış olduk. 10 yaşında arkadaşımız da boyuyor, işte ilk eserini 80'li yıllarda, 85'te icra etmiş arkadaşlarımız da bugün boyadılar burada. Ve gerçekten çok güzel eserler çıktı ortaya' dedi.

Festivali düzenli olarak yapmak istediklerini ifade eden Karadeniz, 'Bizim niyetimiz inşallah önümüzdeki süreçte bu graffiti festivalini, tekrarını düzenlemek, hatta mümkünse düzenli olarak yapmak, yıllara yaymak. Gerçekten zannediyorum genç arkadaşlarımız artık duygularını, hislerini bu sanatla yansıtıyorlar. 19. yüzyılda insanların hislerini yansıtmaları farklı bir yollaydı, bugün başka bir yol var. Ve biz gençlerimizin hissini, fikrini, duygusunu, düşüncesini her zaman çok önemsiyoruz. Dolayısıyla da ben katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza, tüm sanatçılarımıza, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da daha büyüklerini yapmayı ümit ediyorum. Ve hem Gaziosmanpaşa'dan hem de dışarıdan, çevre ilçelerden gelen misafirlerimize de teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

'Toplamda 70 tane sanatçı arkadaşımız arka plan, ön plan çalıştılar'

Karadeniz, 'Toplamda 70 tane sanatçı arkadaşımız arka plan, ön plan çalıştılar. Gerçekten yoğun bir organizasyon oldu, yoğun bir emek oldu. Almanya'dan gelen var, Belçika'dan gelen var. İzmir'den, Kocaeli'den gelen arkadaşlarımız var. Yurt dışı, yurt içi birçok sanatçımızla gerçekten önemli bir festivale imza atmış olduk. İnşallah devamı gelir' ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Eray Karadeniz, vatandaşları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen Sagopa Kajmer konserine de davet etti.