Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadınların annelik yolculuğuna destek olmak amacıyla "Lohusa Destek Paketi" hizmetini hayata geçirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, anne ve anne adaylarının hayatını kolaylaştıran projelere bir yenisini daha ekledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden anne adaylarına lohusa destek paketi ulaştırıyor. Doğum yapacak kadınların ihtiyaç duyabileceği birçok malzemeyi içeren lohusa destek paketi ile ailelere sosyal ve ekonomik destek sağlanıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu süreçte anne taksi, hoş geldin bebek seti, danışmanlık ve terapi hizmetleriyle de annelere yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

"Annelerimizin en hassas dönemlerinde yanlarında olmayı amaçlıyoruz"

Proje ile ilgili bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Kadınlarımızın annelik yolculuğuna destek olmak için lohusa destek paketini hayata geçiriyoruz. Bu paketle annelerimizin en hassas dönemlerinde yanlarında olmayı amaçlıyoruz. Lohusa destek paketimiz, annelik sürecinde ihtiyaç duyulabileceğiniz her detayı içeriyor. Anne ve anne adaylarımız, lohusa destek paketi için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze başvurabilirler. Gaziosmanpaşa’da dayanışmayı ve ailelerimizin gücünü birlikte büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.