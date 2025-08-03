İstanbul Gaziosmanpaşa’da 25 yıldır kuyumculuk yapan şahıs, iddiaya göre dükkanındaki tüm altınları toplayarak ortadan kayboldu. Önceki akşam iş yerinin kepenklerini kapatan kuyumcu, bir daha geri dönmedi. Kuyumcunun kapalı olduğunu gören onlarca kişi büyük şaşkınlık yaşarken, bazı müşteriler ise kendilerine satılan altınların sahte çıktığını öne sürdü.

Olay, önceki gün Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi Sefa Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 31 Temmuz Perşembe akşamı iş yerinin kepenklerini kapatan kuyumcu, bir daha geri dönmedi. Bir sonraki gün dükkanın önüne gelen ve kuyumcu sahibi Hakan G.’ye ulaşamayan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kuyumcunun kapalı olduğunu gören müşteriler büyük şaşkınlık yaşarken, bazı müşteriler ise kendilerine satılan altınların sahte çıktığını öne sürdü.

"Ben diğer büyük sorunumu çözünce gelip herkesin parasını ödeyeceğim demiş"

İrfan Özkaplan isimli vatandaş, "20 senedir mahallemizin esnafıdır, şimdiye kadar hiç böyle bir şeyini görmedim duymadım. Bildiğim kadarıyla milleti dolandırıp kaçmamış yüklü bir ödemesi varmış. Tehdit alınca emniyete gitmiş teslim olmuş. Buradan mağdur sıfatında olan insanlar da emniyete gitmişler, kendisiyle görüşmüşler. Ben diğer büyük sorunumu çözünce gelip herkesin parasını altın neyse ödeyeceğim demiş. Benim tanıdığım kadarıyla şimdiye kadar hiçbir yanlış hareketini görmedik. İnsanları dolandırmak yerine çok da yardımcı olduğunu gördük. Eşim bir kolye yaptırdı, kolye zamanında yetişmedi. Biz düğüne gidecektik, kendi vitrininden bir tane kolye verdi eşime. ‘Birebir aynısı’ dedi ki bunu düğünde kullan senin kolyen hazır olunca gelip alırsın kolyemizi aldık. Hatta ortadan şimdi kaybolunca biz kolyemizi başka kuyumcuya götürdük test ettirdik. Bizim beklediğimiz gramın da üzerinde hiçbir sahteliği falan da yok. Hakan G. o tarz bir esnaf değildi. Umarım yine çıkar gelir. Mağdurların mağduriyetini giderir. Hiç maddi durumu iyi olmayan insanların gelip burada benim 2 kg Hakan G. de altınım var diye yalan söylediğini de biliyorum. Hakan bey ile hiçbir akrabalığım dostu arkadaşlığım yok ama esnaf olur iyi bir esnaf" şeklinde konuştu.

Mehmet Doğan adlı esnaf, "Biz 2 yıldan beri buradayız. Arkadaşlar 20 yıldan beri burada, çok mağdur var. 2 ila 5 kilogram altın olarak bırakanlar bilezik bırakanlar var. İki üç gün önceden bütün malzemesini alıp geçip gitmiş. Gelen mağdurlar direkt karakollara başvurdular. Şu anda herhangi adam yok ya nereye gittiği de belli değil. Cuma günü tamamen bütün mağazayı boşaltmış tamamen gitmişti. Cumartesi günü saat 12.00 civarlarda artık ortaya çıkmaya başladı. Bayağı bir vatandaş toplandı ve bazıları 2 kilogram, 5 kilogram altın olarak teslim etmiş. Saate o gün bir tane bayan geldi buraya ya dedi düğünümüz vardı kolye vermiş. Bir tane kolye de sahte çıkmış o da iki tane alacağı varmış kolyelerden bir tanesi bir tanesini vermiş. Düğün için gidecekmiş öbürüne sonra alırsın demiş o da gittiği zaman altın suyuna batırılmış 135 bin lira almış kuyumcuya 40 bin lira bir şey demiş" dedi.