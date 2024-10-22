Gaziantep’te yapılan fuhuş operasyonunda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarını işledikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken zorla fuhuş yaptırılan 9 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken zorla fuhuş yaptırılan 9 yabancı uyruklu mağdur kadın ise kurtarıldı.

Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklanırken 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.