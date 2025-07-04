Gaziantep merkezli 5 ilde motorlu taşıt sürücü adayları sınavına, adayların yerine sınava giren ’joker’ olarak adlandırılan 8’i cezaevinde bulunan 56 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2019-2025 yılları arasında düzenlenen "Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında" ehliyet sahibi olmak isteyen kursiyerlerin yerine "Joker" olarak kullanılan ve aracılık yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Gaziantep merkezli 5 ilde 1 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda 8’i ceza evinde bulunan 56 şüpheli yakalandı.

Operasyon neticesinde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet kopya çekme düzeneği, 3 adet başkasına ait sınav giriş belgesi, 2 adet başkasına ait kimlik kartı ile çok sayıda dijital mertaryal ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.