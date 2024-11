Gaziantep’in meşhur lezzetlerinden olan ve yapımı 12 saat süren beyran, son günlerde havaların iyice soğumasıyla birlikte daha çok rağbet görmeye başladı.

Gaziantep mutfağının en sevilen yemeklerinden olan beyran, kemik suyu, et, pirinç ve baharatlarla hazırlanan bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Beyran, özellikle sonbahar ve kış aylarında bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir koruyucu olarak tercih ediliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi dalında şehirler ağına dahil edilen Gaziantep’in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran kışın soğuk algınlığı yaşayanlar için de yardımcı özelliği taşıyor. Hazırlanışı saatler süren beyran, içerisindeki kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlar ile kış aylarında vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Gaziantep’te hemen her lokanta ve restoranın menüsünde yer alan beyranı hazırlamak 12 saat sürüyor. Grip ve nezle gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesiyle bilinen ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğuk havalarda büyük ilgi gören beyran, son günlerde havaların soğumasıyla daha çok tercih edilmeye başladı. Gaziantep’teki beyran ustalarından Ahmet Çadır, özellikle sonbaharın gelmesiyle ve kış mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların beyrana olan ilgisinin arttığını belirtti.

“Beyran 12 saat boyunca ilikli kemik suyu ile pişer”

Beyranın özellikle kış aylarında doğal antibiyotik niteliğinde olduğunu belirten Çadır, “Havaların soğumasıyla beyrana olan ilgi arttı. Beyranın içinde antibiyotik olan sarımsak ve yoğun protein var. Beyran 12 saat boyunca ilikli kemik suyu ile pişer. Beyrana rağbet artıyor. Sebebi ise bağışıklık sistemini güçlendirici, nezle ve gripten koruyucu bir kalkan gibi insanların vücuduna giriyor ve şifa dağıtıyor. Beyran yöresel yemeğimizdir. Beyran UNESCO tarafından da koruma altındadır. Beyran çok zahmetli bir yemektir. Beyranın içinde ilikli kemik ve et suyu vardır. Kuzunun gerdan kısmından aldığımız eti 12 saat aralıksız kaynatarak yapıyoruz. Et didikleyerek tane tane oluyor, haşlanmış pirinç ve haşlanmış kuzu etini yüksek ateşte bakır tabaklarda pişirip servis ediyoruz” dedi.

“Kış hastalıklarından korunmak isteyenler beyran tüketiyor”

Gaziantep mutfağının en önemli yemekleri arasında yer alan beyranın 12 saat boyunca haşlanan et, kemik suyu ve çeşitli baharatların harmanlanmasıyla hazırlandığını belirten Çadır, “Beyran Gaziantep’in doğal antibiyotiğidir. Her derde devadır ve şifadır. Beyran yılın 12 ayı tüketilir ama kışın daha çok tüketilmesinin nedeni ise bütün soğuk algınlıklarına iyi gelir. Beyran tamamen şifa deposudur. Havalar soğuyor, insanların bağışıklığı düşüyor. Vatandaşlarımız bağışıklığını güçlendirmek için beyranı tercih ediyor. Müşterilerimiz içerisinde kemik suyu, et ve sarımsak bulunan beyranı hava değişiminden dolayı ve doğal antibiyotik olduğundan dolayı son zamanlarda daha çok tüketmeye başladı” şeklinde konuştu.

Çevre illerden de vatandaşların beyran yemek için Gaziantep’e geldiğini belirten Çadır, beyranın herkes tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Beyran yemeye gelen vatandaşlar ise nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmak için beyranı doğal bir koruyucu olarak tercih ettiklerini dile getirdiler.