Gaziantep FK yöneticileri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi taraftarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen iftar programında konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Ramazan takımımıza yaradı. Ramazanda 3 maça çıktık galibiyetle ayrıldık. 4. galibiyetimizi de Konya’da alacağız inşallah" dedi.

Gaziantep FK yöneticileri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’nde iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, kulüp yöneticileri, antrenörler ve taraftarlar katıldı. Yemeğinin ardından basına açıklama yapan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, takımın konferans ligine gitmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

"Takımımız konferans ligine göz kırpıyor"

Takımın en iyi yerlere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, dördüncü galibiyeti de Konya’da almak istediklerini söyleyerek, "Sizlerin isteklerine karşılık verebilmek için maddi manevi bütün arkadaşlarımızla elimizden gelen değil fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ramazan bereketi takımımıza çok hayırlı geldi. Ramazanda 3 maça çıktık galibiyetle ayrıldık. Dördüncü galibiyetimizi de Konya’da alacağız inşallah. Biz gücümüzü biliyoruz. İnşallah herkesin desteği ile takımı daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Son günlerde takım konferans ligine göz kırpar mı? Kırpıyor ama enerjimizi yüksek tutalım olmadığı zaman üzülmemek için ama bilin ki biz elimizden geleni yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Gittiğimiz maçlarda tıklım tıklım dolmuş türünün istiyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, sporun Gaziantep’e çok yakıştığını söyleyerek, "Bizim bir milyon gencimiz var. Olmasını istediklerimizi tezahürat ederek söylediniz. Gittiğimiz maçlarda tıklım tıklım dolmuş türünün istiyoruz. Herkesin ailesi ile gelip izlediği bir ortam olsun istiyoruz. Biz nasıl evlerimizde izlerken heyecanlanıp birbirimize sarılıyorsak, yanımızdakinin kim olduğuna bakmadan sarılıyorsak, bütün şehrin bunu hissetmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Bugün dimdik ayaktayız"

Gaziantep FK’nın ayakta olması için destek veren Vali Kemal Çeber’e ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur da "Başkanımızın o UEFA hedeflerine ulaşacak konuşmaları çok hoşumuza gitti. Coşkunuz bugün buraya renk kattı. İnanın bu coşkuyla bugün Gaziantep bu yönetim başaramaz diyenlere inat. İki hafta, üç hafta sonra istifa edip bırakır gider diyenlere inat. Bu takım küme düşer diyenlere inat. Gerek başkanımızla gerek yönetimimizle Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in destekleriyle ve hiçbir ilde olmadığı şekilde Şehitkamil ve Şahinbey belediyelerimizin desteğiyle bugün dimdik ayaktayız ve her yıl küme düşme konuşulurken bugün en üst sıralara nasıl tırmanırız, Avrupa’ya nasıl gideriz, nasıl Avrupa’da yeni destanlar yazarız ifadelerini konuşuyoruz. Ben bu başarıya emek veren, katkı sunan, katılım sağlayan, bizlere hiçbir zaman yalnız bırakmayan, destek veren başta valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’ e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.