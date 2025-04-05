Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sağlıklı ulaşımı teşvik etmek amacıyla şehir genelinde bisiklet yolu ağı kuruyor. Hedeflenen 150 kilometrelik ağın 100 kilometresi tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir'de bisiklet yolları, kent merkezi başta olmak üzere ana caddeler, ulaşım arterleri ve yoğun trafik güzergâhlarında güvenli sürüş imkânı sağlayacak şekilde planlandı. Böylece hem şehir içi trafiğin yükü hafifletiliyor hem de alternatif ulaşım biçimleri destekleniyor.

17 NOKTADA BİSİKLET TAMİR İSTASYONU

Bisiklet kullanıcılarının karşılaşabileceği küçük arızalara karşı da önlem alan Büyükşehir Belediyesi, 17 farklı noktaya bisiklet tamir istasyonu kurdu. Bu istasyonlar sayesinde sürücüler, lastik şişirmekten vites ayarına kadar birçok işlemi yol üzerinde yapabiliyor.

Genişleyen bisiklet yolu ağıyla birlikte Gaziantep’te daha sağlıklı, güvenli ve çevre dostu bir ulaşım kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor.