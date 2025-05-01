Diyarbakır’da Reuters Haber Ajansı muhabiri 43 yaşındaki gazeteci Ümit Özdal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da Reuters muhabiri olan Ümit Özdal, 9 Mart’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Özdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. Özdal; meslektaşları, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi mezarlığında cenaze namazının ardından defnedildi.

Kaynak: İHA