Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde, 'Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası' kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

GAÜN Çocuk Hastanesi Çocuk İmmünoloji-Allerji Hastalıkları Bilim Dalı tarafından organize edilen etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğe GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı, Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Keskin'in yanı sıra Prof. Dr. Metin Kılınç, Prof. Dr. Mehmet Boşnak, Prof. Dr. Ahmet Baştürk, Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu ile çok sayıda hasta ve hasta yakını katıldı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan GAÜN Çocuk Hastanesi Çocuk İmmünoloji-Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Keskin, immün yetmezlik hastalıklarının bağışıklık sistemini oluşturan unsurlardan herhangi birinin yokluğu veya fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıktığını belirtti. Türkiye'de hastalığın görülme sıklığının dünya ortalamasına göre daha yüksek olduğuna dikkat çeken Keskin, Gaziantep ve çevresinde akraba evliliklerinin daha yaygın olması nedeniyle bazı nadir immün yetmezlik türlerinin de daha sık görülebildiğini ifade etti.

Sık tekrarlayan enfeksiyonlar, büyüme geriliği, uzun süreli antibiyotik ihtiyacı ve aile öyküsünün önemli uyarıcı olduğunu vurgulayan Keskin, 'Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası' kapsamında düzenlenen etkinliklerle toplumda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Keskin, erken tanının organ hasarı gelişmeden hastalığın kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını belirterek, immün yetmezlik hastalarının damardan veya subkutan antikor tedavisi, koruyucu antibiyotik uygulamaları ve gerektiğinde kemik iliği nakli gibi yöntemlerle tedavi edildiğini ifade etti.

Keskin, hastaların tedavi sürecinde emeği bulunan hekimlere, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, 'İmmün yetmezlikli hastaların sağlıklı günlere ulaşması bir ekip işidir' dedi.

Etkinlik kapsamında çocuklar için palyaço gösterileri, oyun aktiviteleri ve yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Programın sonunda ise immün yetmezliği simgeleyen 'zebra' temalı pasta kesilerek çocuklara ikram edildi.

Etkinlik, çocukların ve ailelerinin keyifli anlar yaşamasıyla sona erdi.