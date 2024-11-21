Gastronomi alanındaki başarılarıyla dikkat çekerek Yılın En İyi Lisesi Kategorisi’nde “Yılın En İyi Lisesi “ ödülünü alan Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş’ı ziyaret etti.

Uluslararası Gastro Antalya Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması’nda, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önemli başarılara imza attı. “Yılın En İyi Lisesi” kategorisinde birincilik ödülünü kazanan okulun öğrencileri, çeşitli kategorilerde elde ettikleri madalyalarla da göz doldurdu.

Bireysel alanda Öğrenci Aşçı Restoran Tatlı Tabağı Kategorisi’nde birinci gelerek altın madalya kazanan öğrenci, Pratik Gençler Pizza ve Pide Kategorisi’nde ikinci olarak gümüş madalya, Ana Yemek Kategorisi’nde üçüncü olarak bronz madalya ve Öğrenci Aşçı Makarna Kategorisi’nde de üçüncülük elde ederek bir başka bronz madalya kazandı.

Okul idarecileri, başarılarını kutlamak amacıyla Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya’yı makamlarında ziyaret etti. Kaymakam Ertaş, öğrencileri yürekten kutlayarak, başarılarındaki katkıları ve emekleri dolayısıyla okul yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Bu başarılar, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Lisesi’nin gastronomi alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.