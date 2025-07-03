Garanti BBVA’nın varlıklı müşterileri için tasarladığı "Benim Bankacım" programıyla, kişiye özel hizmetler tek bir çatı altında ve kişiye özel belirlenen uzman bir bankacı desteğiyle sunuluyor.

Garanti BBVA, bireysel bankacılıkta "Benim Bankacım" programıyla birlikte kişiye özel finansal hizmetler sağlamada yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Yapılan açıklamaya göre program, her bir müşteriye özel atanan müşteri yöneticisinin desteğiyle, tüm finansal ihtiyaçları kişiye en uygun çözümlerle karşılıyor. Ayrıca programla, danışmanlıktan sunulan özel avantajlara, en yeni teknolojilerden sağlam güvene uzanan yeni bir hizmet modeli oluşturuluyor.

Açıklamaya göre, "Benim Bankacım" kapsamında, müşteriler için sağlanan özel finansal danışmanlığına, şube ve iletişim merkezlerinde öncelikli hizmetlere ve daha pek çok destek ve ayrıcalığa, Garanti BBVA Mobil’de yer alan "Benim Bankacım" sekmesi ve menüsü üzerinden ulaşmak mümkün. Hayatın farklı alanlarında da müşteriye eşlik eden bu yapı sayesinde, bir yandan dijitaldeki platform üzerinden anlık tekliflere, kampanyalara ve kişisel bankacıya direkt ulaşabilirken, diğer yandan özel etkinlik davetleri, seçkin markalarda ayrıcalıklar gibi fırsatlardan da yararlanılıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Benim Bankacım" ile ilgili yaptığı açıklamada, odaklarında her zaman müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamanın yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Banka olarak her bir kişiye özel hizmet sunmanın, güçlü müşteri ilişkileri kurmanın ve bu ilişkileri dijital araçlarla zenginleştirmenin asıl işimiz ve en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Benim Bankacım programı da bu anlayış doğrultusunda geliştirdiğimiz çatı bir müşteri programı. Varlıklı müşterilerimiz artık ihtiyaçlarını tek bir kaynaktan ve her an onları tanıyan bir bankacının desteğiyle karşılayabilecek; kendilerine özel sunulan avantajlardan anında haberdar olabilecek. Deneyimimiz ve dijital altyapımız sayesinde işlerimizi her zaman bir adım öteye taşımaya devam edeceğiz."