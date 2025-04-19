Garanti BBVA Mobil yenilendi. Yeni tasarımıyla sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan uygulama, kişiselleşmiş bir deneyim ile finans yönetimini daha verimli hale getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre; uygulamada sunulan kişiye özel tavsiyeler ve hatırlatmalar müşterilerin finansal kararlarını daha bilinçli almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, müşterinin Eğlence kategorisindeki harcamalarının geçen aya göre azaldığı tespit edildiğinde, aradaki farkı birikime yönlendirmesi için müşteriye öneride bulunuyor. Aynı zamanda müşterilerin harcama alışkanlıklarını analiz ederek, onlara ihtiyaç duyabilecekleri finansman çözümlerine dair teklifler sunuyor. Ödemelerdeki hatırlatmalar da finansal planlamayı kolaylaştırıyor. Özelleştirilebilir menü yapısı, müşterilerin uygulamayı kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemesine olanak tanıyarak zaman kazandırıyor. Müşteriler en sık kullandıkları uygulama özelliklerine ana ekrandan hızlıca ulaşıyor. Uygulama ayrıca, müşterilerin uygulamaya giriş yapmadıkları süre boyunca gerçekleşen veya tamamlanamayan işlemleri özetleyerek takip etmelerini sağlıyor. Böylece, eksik ödemelerini tamamlamak isteyenleri doğrudan ilgili işlem adımına yönlendirerek proaktif bir çözüm sunuyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Garanti BBVA olarak amacımız, müşterilerimize bankamızla her temas noktasında, ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayan, kişiselleşmiş ve kusursuz bir deneyim sunmak. Bu hedef doğrultusunda, yaklaşık 17 milyon müşterimizin tercihi olan Garanti BBVA Mobil’i sürekli yeniliyor; kullanıcı dostu yapısı ve zengin ürün-fonksiyon çeşitliliğiyle bu alandaki liderliğimizi koruyoruz. Yapay zeka tabanlı büyük dil modelleri ile geliştirip yenilediğimiz akıllı asistanımız Ugi’den sonra şimdi Garanti BBVA Mobil’i de yeniliyoruz; Garanti BBVA Mobil daha da sadeleşen ancak bir o kadar dinamik tasarımıyla, her müşterinin finansal alışkanlıklarını analiz ederek ihtiyacına yönelik kişiye özel tavsiye ve hatırlatmalar sunuyor. Müşteri deneyimini iyileştiren bu akıllı özellikler sayesinde, müşteriler ihtiyaç duydukları bilgilere ve işlemlere daha hızlı erişirken, finansal yönetimlerini daha verimli şekilde gerçekleştirebiliyor. Garanti BBVA Mobil, milyonlarca müşterisinin hayatını kolaylaştırmaya, hızlı ve pratik yapısıyla değer katmaya devam edecek" diye konuştu.