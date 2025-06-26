Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Ekonomik Kalkınma Koordinatörlüğü "Mekansal Yaklaşım Odağında Entegre Kırsal Kalkınma" Projesi Lansmanı kapsamında Huzur Yaylası ile ilgili toplantı düzenlendi.

İslahiye ilçesinde bulunan Huzur Yaylası’nın ulaşımdan altyapıya, turizmden çevreye, ekonomik entegrasyonun ve Gaziantep’e kazandırılması amacıyla Gaziantep Valiliği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilerinin katıldığı toplantıda yapılacak yol haritası için istişarelerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygun da yer aldı.

"Çok hızlı acil eylem planına ihtiyacımız var"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgenin tarımı, iklimi ile ilgili bilgi vererek, "Bir an önce başlamak lazım. Elimizde hem Fırat var hem Amanos var. Çok hızlı acil eylem planına ihtiyacımız var. Reçete sizsiniz. Bu kültür ortak mirasımız. Yarın torunlarımıza bırakacağız. Olağanüstü başarıyı sağlamış olacağız" diye konuştu.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yaptığı konuşmada bölgede yapılan çalışmalara değinerek başta kuraklık olmak üzere İslahiye’nin sorunlarına dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise Huzur Yaylası’na yönelik kurumunun çalışmalarına değindi teknik detaylar verdi.

İslahiye ilçesi sınırlarında bin 500 metre rakıma sahip Huzurlu Yaylası endemik bitkilerini koruyarak yayla turizmine açılması için yol, altyapı çalışmaları devam ediyor. İklimin verdiği özellikle her mevsim yeşillikler içinde bulunan, İslahiye ilçesi Altınüzüm beldesinin 20 km batısında Amanos dağlarının tepesinde bulunan ve yeşilin her tonunun gökyüzünün mavisiyle kucaklaştığı bir yaylalar topluluğu.

Bakir kalan doğasıyla tüm canlıları büyüleyen yaylada, çam, sedir, köknar, çınar, kızılağaç, ardıç ve meyve ağaçları çok geniş bir alana yayılıyor. Kaynak sularının ve kar sularının oluşturduğu dereler ve bu derelerin suladığı alanlarda sebze-meyve yetiştiriciliği yapılıyor.