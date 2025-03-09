Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray konuk olduğu Corendon Alanyaspor’u 2-1’lik skorla yendi. Süper Lig’de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan sarı-kırmızılılar, böylece bunu Alanya karşısında da sürdürdü. Geçtiğimiz sezonun son haftasıyla birlikte Cimbom, çıktığı 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligde son olarak geçen sezon evinde Fenerbahçe’ye 1-0’lık skorla kaybetmişti.