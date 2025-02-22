Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 3 kez kazandı.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray pazartesi günü saat 20.00’de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesinde son 10 maça bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rakipler arasında 9’u lig, 1’i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 müsabakada Aslan 1’i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kanarya ise 3 kez rakibini mağlup etti. 2 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım arasında son olarak Kadıköy’de oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1’lik skorla kazandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:
27.09.2020
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
06.02.2021
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Lig)
10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)
07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Turkcell Süper Kupa)
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)