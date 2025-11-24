Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında yarın evinde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray yarın saat 20.45’te RAMS Park’ta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Belçika ekibi ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 28. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 333. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 332 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 119 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 504 gol gördü.

Devler Ligi’nde 127. müsabaka

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde 126 karşılaşmaya yapan Galatasaray, bu mücadelelerin 32’sini kazanırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 130 gole karşı, kalesinde 216 gole engel olamadı.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 30 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 18, Avrupa Ligi’nde de 12 olmak üzere oynadığı 30 maçın 13’ünden galibiyet alırken, 9’unda yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

Üst üste 4. galibiyet için sahaya çıkacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a 5-1 kaybettikten sonra, Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı da 3-0’lık skorlarla mağlup etti. Cimbom, Union Saint-Gilloise maçından galip ayrılması durumunda Devler Ligi’nde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde edecek.

Şampiyonlar Ligi’nin gol kralı Victor Osimhen

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle takımını sırtlarken, krallık yarışında da zirvede bulunuyor. Osimhen oynadığı 3 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılılarla üst üste 8 Avrupa kupaları maçında gol attı ve kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Cimbom’da Victor Osimhen’in dışında Yunus Akgün de 2 gol kaydetti.

Evinde 33 maçlık yenilmezlik serisi

Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine mağlup olmuyor. RAMS Park’ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a yenilen sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı. Aslan, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı.

Belçika takımlarına karşı ilk peşinde

Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç karşılaşmadı. Sarı-kırmızılılar, Belçika takımlarıyla ise 8 kez oynadı. Club Brugge ve Anderlecht ile yaptığı maçlarda Aslan, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Union Saint-Gilloise ise Türk ekiplerinden Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 3 müsabakanın 1’ini kazanırken, 2’sini kaybetti.

Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi’nde lider

Belçika Ligi’nde 15 karşılaşmaya çıkan Union Saint-Gilloise, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 36 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Belçika ekibi ligde son olarak evinde Cercle Brugge’u 2-0’lık skorla yendi. Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi’nde ise PSV Eindhoven’ı 3-1 mağlup ederken, Newcastle United’a 4-0, Inter’e 4-0 ve Atletico Madrid’e de 3-1’lik skorlarla kaybetti.

Eksikler

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo’nun Union Saint-Gilloise karşısında forma giymesi beklenmiyor. Mario Lemina’nın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da maçta yer alamayacak. Ayrıca Süper Lig’de son oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sol bekte görev yapan Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde bulunmuyor.

İsmail Jakobs sınırda

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, sarı kart sınırında bulunuyor. Jakobs, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında deplasmandaki Monaco maçında oynayamayacak.

Jose Maria Sanchez düdük çalacak

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın 4. hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak. Müsabakada VAR’da Carlos del Cerro Grande, AVAR’da da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.